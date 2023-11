Marco Guidi, allenatore della Roma Primavera, lancia la sfida alla Juve in vista del match in programma domani

Marco Guidi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di domani contro la Juve Primavera.

LE PAROLE – «Una partita difficile, ostica, come normale che sia. Affrontiamo una squadra che sarà protagonista nel campionato. Solitamente quando in campo ci sono Roma-Juventus, in campo ci sono tantissimi giocatori di prospettiva e qualità. Mi aspetto una partita estremamente qualitativa, dai grandi contenuti tecnico-tattici. Una bella partita da giocare, quando affronti la Juve le motivazioni non mancano. Poi giochiamo in casa nostra, un motivo in più per fare bene. La squadra sta bene, viene da una prestazione positiva a Monza e in settimana ha lavorato bene. Quando affronti la Juve non servono motivazioni, ho grande fiducia che possano fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi in casa nostra».

