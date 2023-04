Francesco Guidolin è un allenatore di calcio con una grande passione per il ciclismo. La Gazzetta dello Sport, organizzatrice storica del Giro d’Italia, gli ha chiesto di giocare a paragonare la corsa rosa e quella per i posti in Champions che vanno ancora assegnati. Ci sono ancora sette scontri diretti fra le squadre impegnate a partire da oggi: Roma-Milan, Inter-Lazio, Milan-Lazio, Roma-Inter, Atalanta-Juventus, Juventus-Milan e Inter-Atalanta. Ecco alcuni dei pronostici.

ROMA-INTER – «Andiamo sempre più su, scontri diretti simili assomigliano a tappe decisive di montagna. Alpi, Dolomiti. Roma-Inter ci regalerà ascese importanti, tipo il Sella e il Pordoi. La Roma, se fosse un ciclista, sarebbe Roglic, un corridore che mi piace molto: è competitivo su tutti i terreni, sa vincere i grandi giri e le grandi corse. Al Giro d’Italia è uno dei favoriti. La Roma la vedo così, capace di qualsiasi prestazione tra Italia e Europa».

ATALANTA-JUVENTUS – «Può essere una tappa nella quale le montagne sono lontane dal traguardo e i protagonisti non si sbilanceranno più di tanto fino agli ultimi chilometri. In questo senso, più che il Giro d’Italia, mi viene in mente la Milano-Sanremo, con la Cipressa e il Poggio, ribalta per grandi finisseur, come Zapata dell’Atalanta, in ripresa di condizione, e come Milik e Vlahovic, centravanti che sanno piazzare la zampata decisiva negli ultimi venti metri».

CHI VINCERA’ – «Il Giro d’Italia vero l’ha vinto il Napoli con pieno merito. Per il secondo posto oggi vedo in leggero vantaggio la Lazio perché é davanti in classifica e perché non deve più consumarsi in Europa, a differenza di Inter. Milan, Juve e Roma. E so che Sarri è un appassionato di ciclismo. Di recente ha citato la Parigi-Roubaix a proposito di una partita della Lazio, ma per me la più dura delle cinque classiche monumento è la Liegi-Bastogne-Liegi».

