Guirassy-Milan, spuntano le richieste d’ingaggio dell’attaccante: Furlani avvisato. Tutti i dettagli sulla trattativa

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Guirassy, primo obiettivo per l’attacco del calciomercato Milan di gennaio, ha avanzato richieste precise per quanto riguarda l’ingaggio.

Il 27enne dello Stoccarda chiede un contratto di 4 anni e mezzo a circa 5 milioni di euro a stagione. Valutazioni in corso.

