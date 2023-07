Guler Milan: sfida tutta spagnola per il giocatore! Lo scenario. Il talento turco è cercato dalle prime due squadre spagnole

L’obiettivo di mercato del Milan Arda Guler potrebbe essere oggetto di un Clasico versione mercato. Real Madrid e Barcellona si sfidano per il giocatore turco.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i Blancos si sono offerti di pagare la clausola da 17,5 milioni di euro in 24 mesi in tre tranches. Il Barcellona invece avrebbe proposto di pagare una parte subito, lasciare il calciatore un anno in prestito in Turchia e poi portarlo nella rosa di Xavi.

