Ruud Gullit, bandiera rossonera del Milan di Sacchi, ha parlato del derby di questa sera e di quanto sia importante che l’Inter non festeggi lo scudetto in casa del Milan.

Indossare certe maglie equivale a tatuarsele nell’anima, così che possano restare eternamente scolpite nel cuore. E’ successo questo a Ruud Gullit che, nonostante siano passati anni da quando imponeva la sua classe sul verde di San Siro in maglia rossonera, è rimasto legato a questi colori al punto di volerli difendere anche oggi. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità dell’Inter di vincere lo scudetto nel derby questa sera e delle strategie future del Club.

Ruud Gullit

L’Inter non deve festeggiare in casa nostra

L’orgoglio rossonero di Gullit è esploso, prepotentemente, quando ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha affermato che “l’Inter non può festeggiare il campionato in un derby a casa del Milan, anche se i nerazzurri sono i favoriti”. Uno degli eroi delle due Champions conquistate nel 1989 e nel 1990, riempiendo San Siro di bandiere rossonere, mal digerirebbe uno stadio colorato di nerazzurro.

Il futuro del Milan

L’ex stella olandese del Milan ha poi analizzato il momento storico del nostro sistema calcio, approfondendo le difficoltà con cui la Serie A deve convivere offrendo però anche spunti su eventuali soluzioni. Gullit ha affermato che “è normale che in un processo di crescita ci siano alti e bassi. Le squadre italiane non hanno i soldi che c’erano ai miei tempi. Ora i soldi sono tutti in Inghilterra, i grandi campioni oggi vanno da un’altra parte”. Ha concluso offrendo una soluzione, l’olandese ha dichiarato che occorre avere una “grande inventiva, devi andare in giro a cercare piccoli diamanti e farli brillare, e la concorrenza è enorme”.

