Sebastien Frey, in vista del derby di questa sera, ha rivelato le intenzioni dei giocatori dell’Inter per la partita.

L’occasione è senza dubbio golosa, allettante e troppo stimolante per non provarci nemmeno. In casa Inter l’idea di vincere lo scudetto in casa del Milan affascina ed eccita forse anche più dello scudetto stesso. Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter, ha rivelato di aver parlato con alcuni giocatori della sua ex squadra che gli avrebbero confidato come intenderanno affrontare la gara di stasera.

Tifosi Inter Scudetto

Come una finale

C’è voglia di chiudere la pratica in casa Inter, non tanto per evitare brutte sorprese, ma per cogliere un’occasione storica. Vincere uno scudetto in un derby non è mai capitato prima, farlo poi in casa del Milan avrebbe per i cugini un sapore dolcissimo. Frey, portiere dell’Inter nel rocambolesco 6-0 del 2001, ha dichiarato ai microfoni di TVPlay che di aver “sentito in casa Inter diversi giocatori che questo famoso derby lo giocheranno come una finale, l’Inter entrerà in campo per giocarsi una finale, per poter festeggiare per questo derby. Vogliono chiudere la stagione lunedì sera”.

Il precedente

In realtà non sarebbe la prima volta nella storia in cui un Milan-Inter avrebbe potuto decretare la vittoria di uno scudetto. Capitò infatti 16 anni fa, era il 4 maggio 2008 e l’Inter di Mancini, vincendo in casa del Diavolo si sarebbe laureata campione d’Italia. Il Milan ovviamente non era di questo avviso e, essendo anche a caccia di punti per un piazzamento in Champions, si imposero 2-1. Per l’occasione andarono in gol Filippo Inzaghi e Kakà, riuscendo così a rinviare così la festa dei cugini.

L’articolo Frey: “Ho sentito i giocatori dell’Inter, vogliono vincere lo scudetto nel derby” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG