Giancarlo Capelli, noto come il Barone della Sud, ha parlato dei rapporti tra le due tifoserie in vista del derby di questa sera.

Il giorno del derby della Madonnina è arrivato. Milan-Inter di questa sera potrebbe regalare lo scudetto della stella ai nerazzurri, in casa dei rossoneri, in un derby. Gli uomini di Pioli vogliono scongiurare a tutti i costi questa eventualità, risparmiando ai tifosi del Milan l’onta di vedere festeggiare i cugini in casa loro. Dei rapporti tra le due tifoserie e del derby ne ha parlato Giancarlo Capelli, noto ultras rossonero denominato il Barone.

scontro Ibrahimovic Lukaku

Il patto tra la Nord e la Sud

Nonostante la rivalità cittadina sia accesa, il derby di Milano si caratterizza come la stracittadina più tranquilla d’Italia. Questo è dovuto all’intelligenza delle due tifoserie che, negli anni, hanno fatto prevalere il rispetto per la città, evitando di sporcarla con bieche e meschine faide che avrebbero solo sporcato l’immagine di Milano. Giancarlo Capelli, ai microfoni di QSVS, ha svelato infatti che “da tanti anni esiste un patto tra Curva Sud e Nord, è molto importante perchè abbiamo grande rispetto nei confronti del pubblico e della città. Ci sono ancora delle amicizie tra le due tifoserie”.

Il derby dura tutto l’anno

Vincere o perdere un derby può condizionare un’intera stagione, soprattutto poi se questo può assegnare uno scudetto. La stracittadina di questa sera può infatti valere lo scudetto della seconda stella all’Inter, amarezza che i tifosi del Milan sperano di non dover vivere tra le proprie mura. A tal proposito “il Barone” ha sottolineato che “questo è un momento particolare, lo scudetto dell’Inter ovviamente ci darebbe fastidio. Il derby è particolare, lo vivi tutto l’anno e vorresti sempre vincerlo. Chi non lo vive non può capire”.

L’articolo Milan-Inter, Capelli ( il Barone ): “Esiste un patto di rispetto tra la Sud e la Nord” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG