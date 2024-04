Il Milan, pur giocando il derby in casa, rischia di essere ospite in casa propria. Ecco cosa sta accadendo a poche ore dalla partita.

Il tanto atteso derby tra Milan e Inter è arrivato. Questa sera San Siro indosserà il propri abito da gala per ospitare la sfida del primo match point scudetto per i nerazzurri. I padroni di casa del Milan vorranno, con ogni forza, scongiurare tale eventualità, rimandando così la festa scudetto ai cugini. Quest’ultimi, nonostante siano in “trasferta”, rischieranno stasera di essere in maggioranza.

Milan ospite in casa sua

La delusione in casa Milan è alta, si tocca in mano. Molti tifosi dopo la cocente eliminazione i Europa League sono certi che stasera assisteranno all’ennesima sconfitta. Il sentimento attorno alla squadra non è certo dei migliori e, così come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, questo si potrà riflettere questa sera allo stadio. Nonostante i rossoneri siano i padroni di casa, i cugini dell’Inter potrebbero essere in maggioranza sugli spalti. La rosea riferisce infatti siano attesi più di 10000 nerazzurri.

Cosa sta accadendo?

La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha evidenziato che “l’obiettivo del Milan era evitare di arrivare alla vendita libera, che si sarebbe aperta se i tagliandi riservati ad abbonati e possessori della Carta Cuore rossonero non fossero andati esauriti: obiettivo centrato, per i nerazzurri non è stato possibile mettersi in coda al botteghino”. Il problema però è nato dal fatto che “la fase riservata agli abbonati permetteva loro di acquistare un biglietto aggiuntivo. E ai possessori della Carta di comprarne fino a un massimo di quattro”. Proprio questo particolare aspetto della vendita dei tagliandi ha permesso agli interisti di “chiedere” ospitalità: “per assicurarsi un posto bastava a quel punto cambiare nominativo. Il numero delle modifiche sui dati personali è stato molto più alto che in altre occasioni: una cifra che fa temere un consistente numero di “infiltrati” in settori diversi dalla Curva Nord”.

