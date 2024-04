Nuovo nome in difesa, Ibra avrebbe messo nel mirino il difensore rivelazione della Serie A Jhon Lucumì del Bologna che chiede 40 milioni.

Il Milan nel prossimo mercato dare corso ad un nuovo progetto, partendo dalle ottime basi evidenziate dall’attuale rosa. Si ripartirà da un nuovo tecnico e da acquisti mirati ad alzare il livello tecnico della rosa in ogni reparto. Lì dove occorrerà mettere senza dubbio mano è il pacchetto arretrato, dove con ogni probabilità saluterà Kjaer, a cui scadrà il contratto il prossimo giugno. Oltre a Buongiorno, il Milan monitora anche altri profili tra cui quello di Jhon Lucumì del Bologna.

Zlatan Ibrahimovic

Ibra punta Jhon Lucumì

Zlatan Ibrahimovic guiderà le grandi manovre rossonere di rafforzamento nel prossimo mercato estivo. Le sue opinioni saranno fondamentali nel nuovo assetto che avrà la squadra e, secondo quanto riferito da AS, giornale spagnolo, lo svedese avrebbe messo nel mirino il difensore rivelazione del Bologna Jhon Lucumì. Il giocatore ha certamente rapito l’occhio di Ibrahimovic per via di una stazza davvero imponente. Il 25 colombiano gode inoltre di un fisico massiccio, risultando abile e capace di giocare d’anticipo rendendosi insuperabile nell’uno contro uno.

Il Bologna spara alto

La bottega del Bologna è certamente molto cara. La vetrina dei felsinei sotto la guida di Thiago Motta è diventata davvero di primo livello. In bella vista c’è senza dubbio Jhon Lucumì, sul quale si segnalano gli interessi anche della Juventus, in Italia, e del Manchester United in Inghilterra. Motivo questo che spinge i felsinei a chiedere, almeno in prima battuta, una cifra davvero importante per liberare il difensore colombiano: 40 milioni. Il contratto di Jhon Lucumì con il Bologna scadrà nel 2026.

