Moncada sarebbe rimasto stregato da Nicolas Valentini del Boca Juniors. Gli argentini chiedono 11 milioni, anche l’Inter è interessata.

Il Milan nel prossimo mercato cercherà di puntellare i reparti in cui in questa stagione ha palesato maggiori problemi. Oltre all’attacco, reparto in cui senza dubbio la squadra mercato rossonera investirà per un numero 9 di qualità, anche in difesa occorreranno dei correttivi. Sul taccuino di Moncada ci sarebbe il giovane Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors.

Il profilo

Nicolas Valentini è senza dubbio un profilo interessante. E’ un difensore centrale di piede mancino che, senza affanno, può agire anche in fascia a sinistra. La sua duttilità è senza dubbio il fiore all’occhiello dell’argentino che può sfoggiare anche un fisico imponente. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con il Boca Juniors con scadenza 2025. Un dettaglio che ha mosso l’interesse di alcune big del nostro campionato, Milan in testa. Sul giocatore si segnalano gli interessi anche dell’Inter e della Lazio.

La richiesta del Boca

Il Boca se non vorrà perderlo a zero sarà obbligato a venderlo nella prossima sessione di mercato, motivo per il quale non potrà tirare la corda più di tanto. Da quanto trapela infatti la richiesta del club argentino sarebbe di 11 milioni di euro. Il classe 2001 sarebbe per il Milan decisamente allettante, coniugando al meglio fattibilità economica e tecnica. Aspetto di enorme importanza da non sottovalutare è Valentini è in possesso del passaporto italiano, ciò permetterebbe di non occupare uno slot dedicato ai giocatori stranieri. Aspetto su cui senz’altro la squadra mercato rossonera ha valutato.

