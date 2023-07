Gundogan esce allo scoperto: «Ecco perchè ho scelto il Barcellona». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Ilkay Gundogan si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Barcellona. Di seguito le parole del centrocampista, accostato nelle scorse settimane anche al Milan.

GUNDOGAN – «Guardare il Barça negli ultimi due decenni è stato un privilegio. È sempre stato un sogno. Ci sono stato vicino un paio di volte, ora si è realizzato. Xavi? Le sue idee di gioco sono molto chiare e simili a quelle di Guardiola, così come lo stile di gioco, che si adatta perfettamente al mio. Non mi ha convinto quello che mi ha detto ma come. Si è stabilita una connessione molto veloce. Amo le sfide e il progetto mi ha convinto, ho fame e voglio continuare a vincere»

The post Gundogan esce allo scoperto: «Ecco perchè ho scelto il Barcellona» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG