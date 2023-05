Gundogan Juve: si va verso questo scenario per il futuro del centrocampista tedesco, in forza al Manchester City

Secondo quanto riferito da Sport, nei giorni scorsi Ilkay Gundogan ha spalancato le porte al rinnovo di contratto col Manchester City, in scadenza a giugno. Sono in corso, infatti, dei colloqui per trovare un nuovo accordo.

Per il centrocampista tedesco, in passato accostato al mercato Juve, l’offerta formulata dai Citizens è pari a 9 milioni di euro a stagione. Il Barcellona, fortemente sulle tracce del giocatore, non potrebbe pareggiarla per via del Fair Play Finanziario.

