Gunter all’intervallo: «Stiamo giocando alla pari…». Le parole del calciatore dell’Hellas Verona

Gunter, autore del goal del 1-1, ha parlato ai microfoni di Dazn all’intervallo del match tra Verona e Milan. Ecco le parole del calciatore gialloblù:

«Penso che stiamo giocando alla pari, questi primi 45 minuti sono stati un buon passo in avanti. Ora sarà ancora più difficile, dovremo andare ancora più forti per andare qualcosa in mano alla fine».

