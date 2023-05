L’attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha parlato così in vista della Finale di Champions League contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Erling Haaland ha parlato su quella che sarà la finale di Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE – «Champions? Ci crediamo e farò tutto il possibile per far sì che il sogno di avveri. Non ci sentiamo invincibili ma nella mia squadra ci sono tutti giocatori importanti e Guardiola rende tutto semplice facendoci giocare bene. Per me è un onore essere allenato da lui».

L’articolo Haaland avvisa l’Inter: «Finale di Champions? Faremo di tutto pur di vincerla» proviene da Inter News 24.

