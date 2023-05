Ecco come si sarebbe infortunato l’attaccante dell’Inter Correa: spazzando via il pallone durante la festa per la Coppa Italia

Come si è infortunato l’attaccante dell’Inter Correa? La causa è tanto particolare quanto ai limiti dell’assurdità

la sfortuna del Tucu #Correa che rimedia un infortunio mentre spazza il pallone sul fischio finale pic.twitter.com/l2SIwTTjo3 — Passione Inter (@passione_inter) May 26, 2023

Come visto dalle foto, l’ex Lazio si sarebbe infortunato nel momento in cui ha spazzato via la palla durante i festeggiamenti della Finale di Coppa Italia.

L'articolo Infortunio Correa, causa legata alla festa della Coppa Italia – VIDEO proviene da Inter News 24.

