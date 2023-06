Erling Haaland, attaccante del City, ha parlato a La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla finalissima di Champions contro l’Inter

Una lunga intervista densa di concetti riguardanti il suo calcio è leggibile oggi su La Gazzetta dello Sport. Ecco i pensieri di Erling Haaland a poche ore da Manchester City-Inter.

PRONTO PER LA FINALE – «Sì, voglio vivere il momento, senza guardare troppo avanti o troppo indietro. Penso solo a quello che sta per succedere».

L’INTER – «Non mi piace parlare molto dei rivali: preferisco concentrarmi su me stesso e sulla mia squadra. Affrontiamo un team forte che ci renderà la vita difficile: dobbiamo giocare al top per vincere».

SOGNO CHAMPIONS – «Da tutta la vita, da quando ho memoria. Da un po’, direi…».

HA IMMAGINATO DI ALZARE LA COPPA – «Ovvio, ma ci manca una partita, dobbiamo giocarla al nostro top, che poi è quello che stiamo riuscendo a fare da diverse gare».

IPOTESI TRIPLETE A INIZIO STAGIONE – «Se me lo avessero detto non ci avrei creduto. Ma quando guardi la squadra, a quanto ci è andata vicino ogni anno rimanendo in corsa per ogni trofeo quasi fino alla fine, ti rendi conto che non è una cosa impossibile. Quando sono arrivato ho trovato una squadra che aveva già un’enorme fiducia in sé stessa. E adesso ci manca solo un’altra partita…».

IMPATTO DI GUARDIOLA – «Enorme. É ossessionato dai dettagli e mi piace molto lavorare con lui. Chiede a tutti di continuare a migliorare e trova sempre la cosa giusta da dirti o farti fare».

52 GOL IN 52 GARE: SI PUO’ FARE MEGLIO – «Sì, sono ancora giovane e posso crescere molto. E questo è il posto perfetto per farlo, lavorando col miglior coach e i migliori giocatori al mondo. Ci sono sempre tanti modi per migliorare».

PALLONE D’ORO – «Non ci penso, penso solo a vincere la prossima partita. Il resto non mi interessa»

