Acraf Hakimi, esterno del Psg, non ha mai nascosto il suo amore per l’Inter e dopo la vittoria del Marocco sulla Spagna si è lasciato andare con parole pro nerazzurri.

Ha dovuto lasciare l’Inter per via del Fair Play Finanziario siccome il Psg offriva un’ottima cifra permettendo ai nerazzurri di incassare soldi importanti. Al termine della vittoria contro la Spagna e nell’esultanze si è lasciato andare con un «Forza Inter» e avrebbe poi detto ai compagni che tornerebbe di corsa in nerazzurro. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport.

L’articolo Hakimi e la suggestione ritorno all’Inter: «Tornerei di corsa» proviene da Calcio News 24.

