La scia di notizie che si porta dietro un campione come Ronaldo si sa sono molteplici, come quella annunciata da Record di un suo possibile abbandono del Mondiale

La scia di notizie che si porta dietro un campione come Ronaldo si sa sono molteplici, come quella annunciata da Record di un suo possibile abbandono del Mondiale.

La panchina contro la Svizzera è suonata come un allarme, oltre alla punizione del Ct Santos verso il capitano. Una scelta che va contro corrente, ma giusta per il bene dello spogliatoio. Senza Cr7 il Portogallo ha giocato, dominato e segnato. Ma spuntano clamorosi retroscena dopo la panchina del campione. Record ne ha elencati diversi partendo dalle minacce del possibile abbandono del Mondiale e della Nazionale. Il tutto sarebbe nato dopo una lite accesa con il Ct Santos dopo la scelta di metterlo in panchina appunto. Le acque sono agitate e sabato si giocheranno i quarti di finale. Quale sarà il futuro di Ronaldo?

L’articolo La panchina, la lite con Santos e le minacce di lasciare il Qatar: tutta l’ira di Ronaldo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG