Hakimi e Skriniar ricordano i momenti passati insieme a San Siro con la maglia dell’Inter: i due in campo col Psg hanno guardato verso la Curva Nord.

Durante la rifinitura in vista della gara contro il Milan, una sorta di derby per loro, ma che una volta in campo si sono abbracciato e a braccia larghe hanno rivolto uno sguardo verso la Curva dove solitamente siedono i tifosi nerazzurri.

L’articolo Hakimi-Skriniar, abbraccio e sguardo verso la Curva Nord proviene da Inter News 24.

