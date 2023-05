Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della Finale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato così in vista della Finale di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina.

SODDISFAZIONE –: «Quando si gioca per i trofei è sempre una grande soddisfazione per tutti, quindi noi siamo all’Inter per questo e negli ultimi due tre anni è diventata una cosa normale».

CHIAVE DELLA STAGIONE? –: «Le vittorie, sono la miglior medicina per tutto. Noi per fortuna siamo sempre stati sul pezzo: è normale che durante la stagione si vada un po’ su e un po’ giù, le sconfitte ti aiutano a crescere. Noi abbiamo trovato il modo giusto per affrontare e vincere le partite».

PRESSIONE DI ESSERE FAVORITI? –: «La pressione ce l’hai tanto quanto te la metti su te stesso. Sappiamo che è una finale e può succedere di tutto. Noi siamo venuti qui per vincerla, ma sappiamo anche che la Fiorentina è un avversario tosto, che gioca un bel calcio ed è ben preparato».

FUTURO? –: «Non ho ancora deciso il mio futuro, non so ancora niente. Giocare per l’Inter è sempre una soddisfazione».

L’articolo Handanovic a SM: «Abbiamo trovato il modo giusto per vincere le partite» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG