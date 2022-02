Il portiere sloveno continua a preoccupare la dirigenza, che si interroga sul futuro.

Handanovic, non ci siamo. Il gol di Raspadori, sotto le gambe del numero uno sloveno, apre lo show del Sassuolo. Il portiere è ancora una volta sotto accusa e ha pochi argomenti a proprio favore. Ecco le pagelle dei giornali in edicola. Un’altra serata da dimenticare.

Anche i giornali questa mattina non si sono mostrati teneri nei confronti del portiere nerazzurro. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 5.5: “Sul primo gol non è esemplare”; per Tuttosport (4.5): “Il tiro di Raspadori non è certo un missile e non fa una grande figura prendendo gol sotto le gambe. Nel finale evita il tris su Harroui”. Il Corriere dello Sport gli dà 4.5 evidenziando l’ennesimo errore stagionale.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG