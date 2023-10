Samir Handanovic ha difeso con orgoglio la porta dell’Inter per molti anni. Ora, ritirato, ricoprirà un ruolo in società

Una volta appesi i guantoni al chiodo, dopo una lunga e fruttuosa carriera tra i pali dell’Inter, Samir Handanovic si prepara a rimanere in casa nerazzurra.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex portiere sloveno sta studiando per diventare allenatore, e nel frattempo svolge nel club nerazzurro il ruolo di “consigliere“: tornerà utile per valutare i portieri delle giovanili e per osservare possibili obiettivi di mercato in alcune partite specifiche.

L’articolo Handanovic, ecco che ruolo ricoprirà all’Inter dopo il ritiro proviene da Inter News 24.

