Come riporta la Gazzetta, ci sarà un incontro imminente tra la dirigenza dell’Inter e Handanovic per discutere del futuro: due opzioni

Ci sono due opzioni sul tavolo dell’Inter per Samir Handanovic, come rende noto la Gazzetta dello Sport.

Al termine della stagione si svolgerà l’incontro decisivo tra la dirigenza nerazzurra e il portiere: da un lato l’addio a parametro zero, con la prospettiva di chiudere un altro anno in un altro club, oppure accettare un ingaggio ridotto per rimanere secondo portiere.

