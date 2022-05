Il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic ripercorre i suoi momenti più felici vissuti in nerazzurro.

Samir Handanovic ha parlato ai canali ufficiali del club nell’ultimo Matchday Programme. “Nell’ultimo anno abbiamo alzato tre trofei, tutti frutto di un grande e lungo lavoro. Ognuna di queste partite rimarrà speciale per me, dalla vittoria di Crotone della scorsa stagione al successo in Supercoppa, fino alla più recente, in Coppa Italia contro la Juve”.

Inter Coppa

“Quest’anno abbiamo provato emozioni molto forti, abbiamo alzato due trofei rimanendo sempre uniti e dando tutto in campo. Sul podio dei miei ricordi più belli metterei il mio arrivo in nerazzurro, il 19 luglio 2012, e certe vittorie speciali, come quella contro l’Empoli del 26 maggio 2019, una partita lunga e combattuta che ci ha permesso di qualificarci per la Champions“.

