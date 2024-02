La nuova vita dell’ex estremo difensore nerazzurro al momento comprende anche l’attività di “scouting” di giovani talenti.

Dopo aver scelto di ritirarsi al termine della scorsa stagione Samir Handanovic è entrato subito in società all’Inter in veste di dirigente: lo sloveno vorrebbe diventare allenatore ma nel frattempo svolge tutta una serie di mansioni che comprendono anche l’osservare possibili promesse del futuro.

Osservato speciale

Secondo Tuttosport l’ex capitano ha segnalato il terzino destro della Fiorentina Michael Kayode che a dispetto di quanto possa far credere il nome è italiano. Handanovic lo ha visionato lo scorso week end durante la gara contro la Lazio, match in cui ha trovato il primo goal in Serie A. Kayode ha 19 anni ed è nazionale Under 21, l’infortunio al ginocchio dello sfortunato Dodo gli ha aperto le porte della titolarità e lui non si è fatto pregare.

La situazione

La Fiorentina se lo tiene stretto forte del contratto fino al 2028; per questo motivo è molto difficile che la richiesta sia bassa. I nerazzurri monitorano anche Wan-Bissaka del Manchester United e Holm dell’Atalanta ma tuttora di proprietà dello Spezia. I dirigenti però devono nei prossimi mesi capire cosa ne sarà di Dumfries: l’olandese si trova bene a Milano ma ha fatto richieste troppo alte per il rinnovo. Il suo contratto scade nel 2025 e quindi se non ci sarà un rinnovo ci sarà quasi certamente una cessione: l’Inter non vuole assolutamente perderlo a 0 come avvenuto per Skriniar.

