Hasa ammonito in Virtus Entella Juventus Next Gen: sarà squalificato per il match con la Vis Pesaro. L’autore del gol era diffidato

Hasa è stato ammonito al minuto 64′ di Virtus Entella Juventus Next Gen, gara valida per il recupero della 14° giornata di Serie C. Il cartello giallo rimediato dal numero 7 bianconero è pesante, perché era diffidato e salterà il delicato match in programma sabato contro la Vis Pesaro (ore 16:15).

Hasa, autore del gol dello 0-1, è stato poi sostituto da Brambilla al 70′.

