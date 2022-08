Alle 18:30 va in scena Hellas Verona-Atalanta, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

L’Hellas Verona è sedicesimo in classifica con un solo punto e in settimana ha anche perso Antonin Barak accasatosi alla Fiorentina; l’Atalanta è ottava a ridosso dei piazzamenti europei con 3 punti in più dei rivali di oggi. Cioffi dovrebbe optare per il tandem d’attacco Henry-Lasagna mentre Gasperini sceglie Pasalic alle spalle di Lookman e Zapata; ecco le probabili.

Giampiero Gasperini

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Amione; Terracciano, Tameze, Ilic, Hongla, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Chiesa, Berardi, Dawidowicz, Ceccherini, Faraoni, Doig, Retsos, Cabal, Magnani, Veloso, Cortinovic, Sulemana, Djuric. Indisponibili: Piccoli. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Ederson, Zappacosta, Zortea, Ruggeri, Malinovskyi, Boga, Soppy, Muriel. Indisponibili: Palomino, Djimsiti, Carnesecchi, Ilicic. Squalificati: -.

