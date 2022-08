Oggi pomeriggio alle 18:30 si gioca Salernitana-Sampdoria, gara valida per ila erzo turno del campionato di Serie A.

Entrambe le squadre hanno raccolto 1 punto in 2 partite ma la Sampdoria ha appena pareggiato con la Juventus, risultato che dà una grande iniezione di fiducia. Nicola non dovrebbe riuscire a recuperare Ribery, Giampaolo è pronto a confermare in blocco la formazione della settimana scorsa; ecco le probabili formazioni.

Franck Ribery

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Botheim, Valencia, Kristoffersen, Kastanos, Boultam, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohimen, Radovanovic, Ribery. Squalificati: -.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Djuricic, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe. Murru, Depaoli, Murillo, Verre, Villar, Malagrida, Gabbiadini, Quagliarella. Indisponibili: Conti, De Luca. Squalificati: -.

