Il Como vuole completare l’opera di un mercato importante inserendo l’ultimo tassello che si chiama Carnesecchi

Alle prese con un infortunio importante, l’estremo difensore dell’Atalanta potrebbe essere il rinforzo ideale per la porta della squadra che punta a disputare un campionato di vertice in B. Per il portiere l’occasione di giocare con continuità e giocarsi ancora una volta la promozione come fatto con la Cremonese. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Como Carnesecchi, il sogno per la porta è il giovane dell’Atalanta proviene da Calcio News 24.

