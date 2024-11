I nerazzurri si sbarazzano dei gialloblù grazie ad uno straordinario primo tempo: ecco le parole di Inzaghi. Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN ha commentato a caldo la grande vittoria della sua squadra contro l’Hellas Verona. “Conosco bene Correa, si sta allenando molto bene dal 13 luglio. Sappiamo che ci sono tanti compagni e la concorrenza è grande, ma prima dell’altra sosta a Roma è entrato e ho pensato di farlo giocare per poi cambiare idea”. “Stavolta non ho avuto dubbi, dovevo scegliere chi dovesse giocare al suo fianco. Lautaro me lo sarei portato in panchina al di là dell’influenza, ci avrebbe dato una mano nel finale. Dovevo scegliere tra Thuram e Arnautovic. Sono contento per lui e per la prestazione dei ragazzi, hanno fatto una preparazione seria. Con 48 ore di lavoro al completo hanno fatto una grande gara”. Su Marcus Thuram “Ha fatto grandissime cose, sapeva di dover fare qualcosa […]

