I nerazzurri si sbizzarriscono nel primo tempo e fanno un sol boccone degli scaligeri: vediamo le pagelle. SOMMER 6,5: impegnato subito da Daniliuc, risponde presente, per il resto giornata tranquilla. BISSECK 7,5: lo si vede spesso anche in avanti e in una delle sue sortite offensive segna, in scivolata, il quinto goal. ACERBI 6: la sua gara dura solo 14 minuti, il tempo di realizzare nell’area avversaria una bella sponda di testa non sfruttata da Correa. (Dal 15’ DE VRIJ 7: dà l’avvio all’azione dello 0-1 con un bel passaggio in avanti, segna la rete del poker con un destro da attaccante e poi si limita a chiudere gli avversari). BASTONI 6,5: si fa sorprendere da Tchatchoua in avvio ma per sua fortuna la traversa lo salva sullo svolgimento dell’azione. Splendida la palla che Thuram trasforma nel terzo goal, super su Tengstesdt a fine primo tempo. (Dal 62’ FRATTESI 6: […]

Leggi l’articolo completo Hellas Verona-Inter, le pagelle: il Demone indovina tutto, la redenzione di Correa, sprazzi di Buchanan, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG