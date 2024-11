Molti si saranno accorti che, nella ripresa del match stravinto ieri dai nerazzurri, il tecnico ha schierato i suoi con modulo inedito. Nell’arena del Bentegodi, il match che ha visto contrapposte le squadre di Hellas Verona e Inter ha offerto non solo uno spettacolo calcistico di rilievo, con i nerazzurri che hanno dominato fin dal primo tempo, ma anche un interessante esercizio tattico nel secondo tempo. Grazie al grosso vantaggio acquisito, Simone Inzaghi ha avuto l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni tattiche. Questa partita, più che un incontro competitivo, è trascesa in un vero e proprio laboratorio tattico che offre spunti di riflessione anche sul futuro. La partita Ieri per i nerazzurri è andato tutto alla grande, se si esclude il contrattempo fisico di Acerbi (oggi se ne saprà di più). Inzaghi ha fatto turnover ed è stata premiata sopratutto la scelta di schierare un redivivo Correa; il 5-0 del primo […]

