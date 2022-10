Adrien Tameze, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato della scorsa estate vissuta in gialloblù e delle cessioni della società

Andrien Tameze, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato a L’Arena della scorsa estate vissuta in gialloblù e delle tante cessioni della società. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Eri fra i giocatori scontenti? No, non mi pare. Sapevamo che il club avrebbe ceduto alcuni ragazzi, che erano stati fondamentali l’anno scorso ma per quanto mi riguarda, no. Juric ti ha telefonato? No, io non ne so niente. Ho letto ma a me non è stato detto nulla».

