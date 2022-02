Stanno per scendere in campo Hellas Verona e Venezia per l’unica gara della Serie A che oggi si gioca alle 15:05.

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Hellas Verona-Venezia, Tudor e Zanetti hanno sciolto le riserve e comunicato i 22 che scenderanno in campo. Faraoni, contrariamente a quanto anticipato, gioca nella sua posizione abituale di quinto a destra, in difesa gioca Retsos; negli ospiti non parte titolare Luis Nani. Ecco le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Lasagna, Ceccherini, Bessa, Depaoli, Frabotta, Hongla

Allenatore: Igor Tudor.

VENEZIA (3-4-2-1): Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara; Cuisance, Ampadu, Busio, Crnigoj; Okereke, Aramu; Henry

A disposizione: Maenpaa, Vacca, Tessmann, Nsame, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Almeida, Svoboda, Mateju, Peretz.

Allenatore: Paolo Zanetti.

