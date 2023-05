Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta

PAROLE – «Se mi sarebbe piaciuto giocare insieme allo Spezia Sì, ma dobbiamo essere bravi ad andare oltre questi discorsi. La realtà è quella che è e non quella che vorremmo che fosse. Affrontiamo una squadra forte, che insegue i propri obiettivi: serviranno grande attenzione e grande voglia, il focus deve essere solo questo. Ci sarà un’altra giornata nella quale non sappiamo se giocheremo prima o dopo, non dobbiamo farci condizionare, Infortuni? L’allenamento di oggi pomeriggio sarà importante per definire bene le situazioni di Verdi, Magnani e Lasagna. Si tratta di problemi muscolari di entità non elevatissima, ma non possiamo nemmeno forzare. A inizio settimana si sono allenati a parte, da giovedì sono stati riaggregati al gruppo. Oggi stabiliremo se potranno essere a disposizione oppure no».

