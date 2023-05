Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida. Le dichiarazioni

PAROLE – «Ritiro? Tanto, ti aiuta conoscere già le strutture ed il lavoro. Restare lì anche per le amichevoli senza spostamenti è un’altra cosa importante, ci permette di lavorare, riposare, affrontare tutto al meglio. Se credevamo allo Scudetto? Sì, di tutti, era impensabile all’inizio, ma ci abbiamo creduto dal primo giorno nonostante i cambi in squadra, il merito è di tutti e se ci saranno così tanti tifosi è un orgoglio per noi».

