Eusebio Di Francesco, ex allenatore del Sassuolo, ha svelato un clamoroso retroscena riguardante Domenico Berardi

Eusebio Di Francesco, ex allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sassuolonews.net.

PAROLE – «Berardi? Non gli posso consigliare niente, gli consigliai di venire da me, ma in quel periodo lì rimase offeso dal fatto che la Roma, come società, non lo aveva considerato una prima scelta e ha avuto gli ‘attributi’ per questo motivo. Nonostante il messaggio che mi scrisse molto carino, nonostante la grande stima che avevamo entrambi, decise di rimanere a Sassuolo. Non gli voglio dare consigli, che scelga semplicemente con il cuore, con le sue sensazioni. Lo vedo molto più maturo in campo, è diventato anche papà, saprà benissimo cosa scegliere e sono convinto che quello che farà sarà la scelta giusta».

