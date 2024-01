Henderson Juve, lo vuole anche l’Ajax. E spunta un retroscena extracalcio sul centrocampista inglese in uscita dall’Al Ettifaq

La Juve non è l’unica squadra ad aver messo nel suo mirino Henderson. Come riferito da Tuttosport, infatti, anche l’Ajax si sarebbe mosso per provare a prendere il centrocampista inglese in uscita dall’Al Ettifaq dopo pochi mesi in Arabia. A tal proposito spunta anche un retroscena extracalcio.

L’eventuale trasferimento in Olanda, infatti, per Henderson potrebbe essere un’occasione per riallacciare i rapporti con la comunità LGBT di cui lui è stato paladino per anni, fino al contestato trasferimento in Arabia.

