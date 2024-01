Popovic Juve, sorpasso sul Milan: l’affare a zero è possibile. La situazione per l’attaccante serbo svincolato

La Juve ha superato il Milan nella corsa a Popovic, ragazzo serbo seguito con un certo interesse dai bianconeri ormai da tempo. Come svelato da Tuttosport, nei giorni scorsi l’entourage è stato a Torino ed era presente allo Stadium per la partita di Coppa Italia contro il Frosinone.

L’attaccante è svincolato e quindi si trasferirebbe a parametro zero (ma con commissioni agli agenti) in un affare che ha, come intermediario, Guastadisegno, agente di Soulé e Facundo Gonzalez. La Juve deve però battere la concorrenza del Manchester City. Le valutazioni sono in corso, ma i bianconeri sarebbero disposti ad utilizzare lo slot da extracomunitario per Popovic.

