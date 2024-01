Jordan Henderson non sarà il primo e nemmeno l’ultimo giocatore a voler lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Europa: l’ex Liverpool ha nostalgia della Premier

Ora, secondo il Daily Mail, l’ex capitano dei Reds non vede l’ora di tornare in Inghilterra in una mossa che lo vedrebbe perdere milioni. Henderson, 32 anni, ha firmato un contratto redditizio del valore di 700.000 mila sterline a settimana con l’Al-Ettifaq, che è attualmente in una serie di nove partite senza vittorie.

