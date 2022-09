L’ex fuoriclasse francese Thierry Henry si è sfogato contro il Var ai microfoni di beIN Sports. Le parole dell’attuale viceallenatore del Belgio

L’ACCUSA – «Var, quello che mi dà fastidio è che non è abbastanza veloce. Poi è ancora una decisione di qualcuno su un ‘camion’ o ovunque si trovi, perché non è il Var che fa la decisione, il Var è lì solo per far presente una situazione. Quello che vogliamo vedere è il gioco che va avanti. Un’altra cosa molto difficile da accettare, specialmente per me è che segnavo gol quando ero calciatore è che adesso delle volte non sai neppure se puoi festeggiare. Devo festeggiare? Posso festeggiare? Non devo farlo? Tutto questo uccide la gioia del giocare a calcio».

L’articolo Henry: «Il Var ha ucciso la gioia di giocare a calcio. Strumento troppo lento» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG