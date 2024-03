Henry squalificato per Verona Milan, l’attaccante si sfoga sul proprio profilo Instagram: «Quel rosso non è giusto»

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, l’attaccante del Verona Henry si è sfogato così per il cartellino rosso ricevuto nel finale infuocato di Lecce (un’espulsione che lo costringerà a saltare il prossimo impegno col Milan).

HENRY – «Conosco Gendrey da 15 anni e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! E aver ricevuto il rosso come reazione, sempre e solo verbale, a una testata, mi lascia ancora più amareggiato per non poter aiutare i miei compagni già da domenica prossima»

