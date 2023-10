L’ex calciatore statunitense Herculez Gomez ha voluto dire la sua sul giocatore del Milan Christian Pulisic: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’ex calciatore degli USA, Herculez Gomez, ha parlato così di Christian Pulisic, attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Non mi ricordo un periodo in cui Pulisic è stato più importante, come pedina fondamentale, di come è adesso al Milan, una squadra gloriosa e storica europea. Al momento è uno dei top scorer dei rossoneri e gli manca un gol per entrare nella top tre dei migliori marcatori del campionato. Ha fatto anche un assist. Ma al di là dei numeri il suon stile di gioco ha generato molta pericolosità per il Milan: è funzionale. Non riesco a ricordare un momento nella sua carriera in cui si sono tanto fidati di lui e in cui è stato così valorizzato per i suoi sforzi. Credo che stia giocando il suo miglior calcio della carriera al momento».

The post Herculez Gomez su Pulisic: «Pedina fondamentale del Milan, squadra gloriosa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG