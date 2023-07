Il Profeta Hernanes crede che lo spagnolo possa essere l’ideale per come giocano i nerazzurri.

Hernanes è stato intervistato da Sky Sport per parlare di Cuadrado e Morata. “Cuadrado all’Inter? Non mi ha stupito, più che un grande giocatore è anche un amico. Siamo sempre in contatto e mi faceva piacere che lui rimanesse in Italia e comunque non così lontano da me che vivo a Torino. A Milano sarà vicino e quindi mi fa piacere. La contestazione dei tifosi? C’è questa rivalità che va fuori dagli schemi”.

Juan Cuadrado

“Quando riescono a vedere il lavoro, l’impegno per onorare la maglia, allora anche i tifosi possono cambiare opinione. Bisogna accettare queste cose perché sono normali anche se la rivalità è grande. Se inizia a fare bene in campo, i tifosi lo apprezzeranno. Morata Un giocatore come lui fa bene in tutte le squadre. L’Inter in questo momento è la squadra che gira meglio, ha un veloce, sicuramente lui perfetto per quel gioco”.

