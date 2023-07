Hernanes: «Cuadrado? Quando farà bene i tifosi lo apprezzeranno» Le parole del doppio ex

Chi sa cosa significa vestire le maglie di Inter e Juventus è sicuramente Hernanes, che ai microfoni di Sky, ha commentato il passaggio di Juan Cuadrado in nerazzurro.

LE PAROLE- «No. perché lui è un grande giocatore, oltre che grande amico. Mi fa piacere che non sia andato via dall’Italia e non così lontano da me che vivo a Torino. Sì, ovviamente c’è questa grande rivalità che va fuori dagli schemi. Ci si chiede ‘questo cosa viene a fare qui?’. Però quando vedono tutto il lavoro, e l’impegno che il giocatore mette per la maglia cambiano idea. Lui deve cercare di accettare queste cose normali, perché la rivalità è grande, perché quando farà bene i tifosi lo apprezzeranno»

L’articolo Hernanes: «Cuadrado? Quando farà bene i tifosi lo apprezzeranno» proviene da Inter News 24.

