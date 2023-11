Hernanes: «La Juve deve fare questo per non farsi dominare dall’Inter. Pronostico? Pareggio». Le dichiarazioni

Hernanes a Sky Sport ha fatto il suo pronostico verso Juve Inter. Queste le dichiarazioni del doppio ex.

LE DICHIARAZIONI – «L’Inter è una squadra più solida che da 3 anni sta facendo molto bene. La Juve si è ripresa alla grande, giocare allo Stadium è sempre una cosa difficile per ogni squadra. Dovrà giocare sulla dinamicità e non far si che l’Inter riesca a dominare troppo la partita. Con due squadre così forti io vado su un pareggio 1-1».

The post Hernanes: «La Juve deve fare questo per non farsi dominare dall’Inter. Pronostico? Pareggio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG