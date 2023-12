Highlights e gol Cesena Juventus Next Gen: le immagini del match che ha visto la squadra di Brambilla perdere per 1-0

Continua il momento no della Juventus Next Gen, che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C perde anche in campionato nella trasferta in casa del Cesena.

Decisivo il gol di Pieraccini, che a metà ripresa ha costretto la formazione di Brambilla alla resa.

