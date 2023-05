Highlights e gol Frosinone Juve Primavera, le immagini del match che ha visto i bianconeri sbancare il campo dei ciociari

Un gol di Mulazzi a metà primo tempo basta alla Juve Primavera per ottenere una vittoria fondamentale a Frosinone.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮 𝟭 – 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀, 𝟯 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 Vince 1-0 la Juventus in casa del Frosinone e si aggiudica 3 punti che valgono il momentaneo quarto posto in classifica #primavera1 #sportitalia pic.twitter.com/GHVxtkp1vc — Sportitalia (@tvdellosport) May 17, 2023

Grazie a questo 1-0, la squadra di Montero è ora al quinto posto in classifica, in piena zona per i playoff.

