Highlights e gol Juventus Next Gen-Arezzo, le immagini del match che ha visto i bianconeri tornare al successo in campionato

Torna al successo in campionato la Juventus Next Gen, che tra le mura amiche del Moccagatta ha la meglio su un avversario ostico come l’Arezzo.

Decisiva l’autorete di Masetti nel primo tempo, che consente ai ragazzi di Brambilla di respirare per la difficile situazione in classifica.

The post Highlights e gol Juventus Next Gen-Arezzo 1-0: le immagini del match – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG