Highlights e gol Verona Juve, le immagini del match pareggiato dai bianconeri al Bentegodi contro i gialloblù – VIDEO

La Juve non va oltre il 2-2 a Bentegodi davanti ad un Verona che, per ben due volte, si porta in vantaggio e viene raggiunta prima dal rigore da Vlahovic e poi da Rabiot.

Solo due punti in quattro partite per i bianconeri che ora devono guardarsi anche dal Milan che in caso di successo contro il Monza potrebbe superare la Vecchia Signora.

